Rischio alga tossica: allarme rientrato nella zona del 'Trullo' a San Giorgio, bollino rosso a Giovinazzo

Diminuisce la presenza di alga tossica sulle spiagge pugliesi. L'ultimo report dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente rileva una minore presenza della Ostreopsis ovata, sia nella zona dell'ex lido 'Il Trullo' a San Giorgio, sia nella prima Cala di Molfetta: nello scorso monitoraggio, entrambi i tratti di costa erano stati classificati con il 'rischio rosso'. Per la zona 'ex Trullo' si passa dalla presenza abbondante di alga tossica ad un modesto quantitativo rilevato nelle acque marine. A Molfetta, invece, l'Arpa assegna il colore giallo che indentifica una presenza discreta di Ostreopsis ovata.

Bollino rosso a Giovinazzo, nella zona dell'Hotel 'Riva del Sole', e quantità discreta di alga segnalata anche nei pressi dell'ex lido 'Lucciola' a Santo Spirito. L'ultimo report quindicinale completo dell'Arpa è consultabile a questo link.