Alitalia incrementa i voli per Bari sospesi con il lockdown: più collegamenti con Roma Fiumicino e Milano Linate

Alitalia tornerà a incrementare, nei prossimi mesi, i collegamenti per Bari con Roma Fiumicino e MIlano Linate. In particolare, dal 1° settembre si intensificheranno i voli con la capitale, passando da 2 a 4 al giorno, tra andate e ritorno. Al volo sempre operativo (anche durante il lockdown) in partenza da Bari alle 11:05, se ne aggiungerà un altro che decollerà alle ore 19:15. Da Roma Fiumicino, oltre al collegamento in partenza alle ore 9:15, un altro volo decollerà verso Bari alle 17:25.

Inoltre, dall’1 ottobre aumenteranno anche i servizi fra Bari e Milano Linate (da 4 a 6 voli al giorno fra andate e ritorni).