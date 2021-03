Alla scoperta degli emigrati molfettesi con l'Associazione Oll Muvi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Home Made Calzone Molfettese! Original recipe! Sempre alla scoperta dei tanti emigrati molfettesi sparsi nel mondo. Attraverso l'Associazione OLL MUVI, conosciuta nel mondo come I Love Molfetta, vi raccontiamo di uno chef speciale, amante della cucina italiana, si chiama Pasquale Caputo e vive negli Stati Uniti, nel New Jersey. Le sue origini sono molfettesi e non ha mai dimenticato le sue radici, propone diverse ricette tramandate dalla nonna o dai genitori molfettesi. L'ultima video ricetta che sta spopolando sui social è il calzone molfettese, con i suoi consigli diventa tutto più facile. Basta seguirlo attraverso il suo canale YoutTube con oltre 100 ricette in inglese e in cucina potrete divertirvi a creare piatti tipici italiani e molfettesi . https://www.youtube.com/watch?v=nr_oVDeSsxc Da tutto il team di I Love Molfetta inviamo le congratulazioni a Pasquale, invitiamo tutti a seguirlo, con l'augurio di poterlo incontrare personalmente appena si potrà riprendere a viaggiare. Qui di seguito il video e la ricetta di Pasquale del "Calzone Molfettese" in english !! Ciao A tutti enjoy this Video, this is the famous video recipe from my Beautiful town Molfetta, every mom and grandmother made and still make this at the holidays, I love it!!! And I hope you will too: for the Dough: 4 cups of all purpose flour 2 bags of dry rapid yeast (14gr) 7 grams each warm water, salt and mix mix mix, let it rest for few hours calzone content: scallions 8 bush or more depends on you 15 cherry tomatoes salt, pepper, olive oil For The Fish you can use the Merluzzo ( whitey fish) or substitute with Cans Tuna in olive oil ,two cans will be sufficient, if you do that take out the oil and mix it with scallion after they finish cooking and let everything cool down. oven 450" degree. baking time 35 minutes check the color when it turns golden is probably done. have fun making this Recipe and don't forget to like and subscribe and share with everyone!! ciao a Tutti & Salute !!! #ilovemolfetta #takeyoutopuglia #weareinmolfetta #newjersey #USA #emigramolfettesi #associazioneollmuvi #tiportoinpuglia #ILM #america

