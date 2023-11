Alla scoperta delle meraviglie d'Italia: al “Grand tour” di Radio 24 si è parlato di Bari vecchia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Non solo web e TV, il territorio viaggia anche per radio. “Grand Tour”, il programma di viaggi di Radio 24, emittente radiofonica italiana di proprietà del Gruppo 24 ORE (tra le 10 radio più ascoltate in Italia), è un format che ogni domenica dalle 15 alle 16 porta i radioascoltatori italiani alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese. Domenica 12 novembre è stata la volta della Puglia e di Bari il cui “viaggio”, che prevede in ogni puntata spunti e percorsi nell’Italia delle regioni, con suggerimenti su cosa visitare e consigli pratici per l’occasione, ha focalizzato l’attenzione su uno dei borghi più suggestivi pugliesi, Bari vecchia. A raccontare a Radio 24 la storia e gli aneddoti del quartiere più caratteristico di Bari è stato il giovane barese Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com e Consigliere Giovani Confcommercio Prov. Bari. Cenni storici, chiese, piazze, vicoli caratteristici, leggende di Bari vecchia sono stati alcuni dei temi affrontati durante l’intervista condotta da Valeria De Rosa, giornalista e conduttrice del Grand Tour, con particolare attenzione anche alla riqualificazione avvenuta negli anni ‘90 e che, di fatto, ha rilanciato il borgo antico “permettendo alla comunità barese di riallacciare i rapporti con le piazze di Bari vecchia e a migliaia di turisti di esplorare il centro storico” come affermato dallo stesso Ivan Giuliani nel corso della trasmissione. Una chiacchierata di diversi minuti che ha permesso ai radioascoltatori, in quel momento sintonizzati, di scoprire non solo le principali attrazioni da non perdere ma anche usi e credenze delle gente del posto, compreso l’immancabile street food: “perchè quello folkloristico ad oggi è uno degli aspetti che tira molto tra i turisti e che continua a generare forte curiosità e attrazione” commenta il fondatore di BariExperience.com. Ancora una volta, quindi, si accendono i riflettori su Bari, sul borgo antico e sulle tipicità di un luogo sempre gettonato quando si sceglie di fare un viaggio in Puglia, soprattutto ora che si avvicina il Natale; un’occasione in più per far visita alla città di San Nicola, il Santo che ha ispirato Santa Claus e che indirettamente porta il nome di Bari in giro per il mondo.