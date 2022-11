Contrasto al cambiamento climatico, l'appello di Decaro: "Necessaria una legge sul consumo del suolo"

"La natura sta urlando l'urgenza di mettere in sicurezza il territorio, la natura urla questa urgenza. Dobbiamo intervenire subito mettendo a disposizione risorse e semplificando le procedure, l'assetto idrogeologico è fondamentale, il contrasto al cambiamento climatico è fondamentale e la legge sul consumo di suolo è necessaria". Sono queste le parole del sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, pronunciate durante la trasmissione 'Agorà' su Rai3.

"Servono risorse e norme che semplifichino le procedure per demolire - ha sottolineato Decaro, come riportato da Askanews - Per ogni abitazione ci vogliono 250mila euro, ma dove si prendono i soldi per demolire tutte queste case".

Il primo cittadino di Bari è tornato sulle tragiche vicende della frana ad Ischia, commentando le dichiarazioni del ministro della Transizione Ecologica, Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui per contrastare l'abusivismo edilizio "basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare".

"Quelle dichiarazioni erano volgari - ha dichiarato Decaro, riferendosi alle parole di Pichetto Fratin - soprattutto in un momento in cui si stanno ancora cercando i dispersi. E anche strane perché conosco il ministro, è stato vicesindaco ed è stato vicepresidente di regione. Si denota anche un'ignoranza sul tema, nel senso che sul dissesto idrogeologico la competenza non è dei sindaci, ma dello Stato. Nel 2014 sono stati individuati i presidenti di regione come commissari, con delega al contrasto al dissesto idrogeologico, sono stati finanziati e sono le regioni, quindi i commissari che hanno i pieni poteri. Nel 2018 esisteva una agenzia che si chiamava 'Italia Sicura', è stata chiusa e la competenza è tornata proprio in capo al ministero dell'Ambiente. Quindi in questo quelle dichiarazioni ci sono sembrate strane".