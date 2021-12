Dopo la tregua in arrivo piogge e temporali: allerta meteo per la giornata di venerdì

Dopo una vreve tregua in arrivo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Puglia e sul Barese. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta gialla valida dalle 8 di domattina e per le successive 12 ore. In arrivo precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

