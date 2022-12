Maltempo su Bari e provincia, i meteorologi: "Week end tra schiarite e piogge sparse"

Sarà un week end all'insegna del tempo variabile su Bari e provincia, la pioggia dovrebbe nuovamente far capolino. Gli esperti di 3Bmeteo prevedono per domani, su Bari, la possibilità di "rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera".

Secondo le valutazioni del meteorologo Federico Brescia di 3Bmeteo, il vento sostenuto di scirocco dovrebbe essere accompagnato da un aumento delle temperature, con massime che toccheranno i 18 gradi. L'andamento, diviso fra schiarite e piogge sparse, dovrebbe insistere da sabato pomeriggio fino a domenica mattina, per poi lasciare spazio ad un inizio settimana più soleggiato.

Il quadro di previsioni di 3Bmeteo è confermato anche dal bollettino di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile che annuncia il rischio di temporali e forti venti sulla Puglia Centrale Adriatica dalle 8 di domani mattina e per le successive 12 ore. L'allarme è classificato 'giallo'.