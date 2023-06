Il maltempo non abbandona il Barese, domani rischio temporali fino alle 20

Continua l'ondata di maltempo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino meteo per domani 16 giugno. Sulla Puglia Centrale Adriatica è prevista allerta meteo 'arancione' per rischio idrogeologico e temporali. L'allerta scatterà dalla mezzanotte e si protrarrà per le successive 20 ore. Le perturbazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, potrebbero essere concentrati in prevalenza nell prima parte della giornata di venerdì, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

L'allerta è classificata 'gialla', invece, sulla Puglia Bradanica: anche sulla Murgia, dunque, potrebbero verificarsi precipitazioni atmosferiche.