La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla su Bari e provicia valida dalla mezzanotte del 5 novembre e per le successive 20 ore. In arrivo venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in graduale attenuazione dalla serata di domenica.

