Nuova allerta gialla meteo su Bari e provincia: settimana tra raffiche e temperature vicine allo zero

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato una nuova allerta meteo gialla valida dalle 8 del 6 febbraio 2023 e per le successive 12 ore, per la persistenza di venti da forti a burrasca di provenienza settentrionale, che già in queste ore hanno provocato disagi e un crollo delle temperature.

Le previsioni sono destinate anche a peggiorare per i primi giorni della settimana e in particolare martedì quando vi saranno valori minimi attorno ai 2-3 gradi su Bari e allo 0 (con punte anche più basse) nelle zone interne. La situazione migliorerà dalla parte centrale della settimana. Tutte le previsioni su 3bMeteo.it