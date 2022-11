Maltempo nel Barese, la Protezione Civile avverte: "Forti venti nelle prossime ore, possibili temporali sulla Murgia"

Nuova allerta meteo sulla Puglia: il bollettino della Protezione Civile prolunga il rischio temporali sulle zone della Murgia fino alle 20 di domani sera, mentre su Bari e provincia si segnala l'allarme per forti venti in arrivo dalla serata. Le robuste correnti d'aria fredda dovrebbero imperversare sul Barese per 24 ore, fino alle 20 di domenica 6 novembre.