Scatta l'allerta meteo su Bari e provincia, rischio temporali nelle prossime 8 ore

La protezione civile ha emesso un'allerta meteo valida su tutto il territorio pugliese dalle 12 di oggi, 9 agosto, fino alle 20 di stasera. L'allerta classificata 'gialla' annuncia il rischio di precipitazioni, da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il rischio di fenomeni temporaleschi è indicato anche per la provincia di Bari. L'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali è prevista per tutta la Puglia.