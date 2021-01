Domenica di temporali nel Barese: scatta l'allerta meteo dalla mattinata

Domenica di pioggia su Bari e provincia: come segnalato nel bollettino della Protezione civile, a partire dalle 8 di domenica 10 gennaio "e per le successive 12 ore, si prevede: precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Visti i temporali previsti, scatterà per tutta la Puglia l'allerta meteo gialla a partire dalle 8 di domenica e per le successive 12 ore per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.