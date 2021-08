Rischio temporali in Puglia anche in serata: estesa l'allerta meteo

È stata estesa fino alla serata l'allerta meteo per temporali in Puglia. Il nuovo bollettino della Protezione civile parla infatti di "precipitazioni sparse, a carattere di rovescio e temporale sulla Puglia centro-meridionale" a partire dalle 12 di oggi, giovedì 26 agosto, e per le successive 8 ore.

L'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali è quindi attiva nello stesso periodo.