Rischio forte vento su Bari e provincia: scatta l'allerta della Protezione Civile dalle 20 di stasera

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo, classificata 'gialla', per rischio di forti venti dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca, su tutta la Puglia dalle 20 di stasera e per le successive 28 ore. L'allerta per i forti venti coinvolge, dunque, anche Bari e provincia. Le forti correnti ventose potrebbero causare, nelle zone costiere, delle mareggiate.