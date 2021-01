Giovedì di burrasca nel Barese: in arrivo venti forti, scatta l'allerta meteo

Sarà un giovedì caratterizzato dal vento forte, quello del 14 gennaio: la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla anche per l'area provinciale barese, che scatterà a partire dalla mattinata. In particolare "dalle ore 08 di domani, giovedì 14 gennaio 2021 - si legge nel bollettino diramato - e per le successive 24 ore di venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, specie sui versanti ionici".