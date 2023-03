Non si ferma l'ondata di maltempo su Bari e provincia: nuova allerta meteo per forte vento

Il maltempo non dà tregua nel Barese: la Protezione Civile Regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla, valida per tutto il territorio regionale e attiva dalle 6 del 16 marzo e per le successive 28 ore, a causa di venti forti e di burrasca.

Le raffiche, provenienti dai quadranti settentrionali, potrebbero causare anche mareggiate lungo le coste esposte. Tutte le previsioni per Bari e provincia sono disponibili su 3BMeteo.it.