Celebrazioni di San Nicola a Bari, nella Basilica gli allestimenti floreali dei maestri vivaisti di Terlizzi

La giornata dedicata a San Nicola vede protagonisti anche i centri urbani della città metropolitana. Per la seconda volta consecutiva il Comune di Terlizzi ha partecipato all’allestimento floreale dell’altare della Basilica di San Nicola nella giornata dei festeggiamenti del Santo Patrono.

"Le composizioni floreali allestite dalle sapienti mani dei fioristi terlizzesi - ha commentato il sindaco Decaro - hanno reso ancora più bello l’altare della Basilica in queste giornate di festa. Per questo voglio ringraziare il Comune di Terlizzi che si è fatto tramite per questa collaborazione e tutti i florovivaisti che hanno contribuito a questo dono, mostrandoci tutta la bellezza dei fiori terlizzesi, eccellenza e patrimonio della comunità della Terra di Bari".