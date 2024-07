I tesori dell'Alta Murgia sotto i riflettori Unesco: commissari in visita per la candidatura a Geoparco

E' cominciata lo scorso 17 luglio e si concluderà domani, domenica 21 luglio, la seconda ispezione dei commissari Unesco nell'Alta Murgia. Un momento che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso il riconoscimento del territorio come patrimonio geologico di rilevanza globale, attraverso il 'titolo' di Geoparco Unesco che il territorio mira a conseguire.

La prima missione ha permesso ai valutatori di conoscere il patrimonio geologico, naturale e culturale del territorio. La seconda, che inizierà domani, sarà focalizzata sulla valutazione delle attività implementate per la gestione del territorio candidato e il suo ruolo nello sviluppo sostenibile delle comunità locali.

"Con orgoglio e determinazione, il nostro splendido territorio si presenta alla commissione UNESCO con l’auspicio di poter presto dire “Geoparco dell’Alta Murgia”", ha dichiarato il presidente Francesco Tarantini, ricordando come la visita dei commissari sia "un momento di enorme rilevanza, un'occasione unica per mettere in luce le ricchezze dell’Alta Murgia e consolidare il nostro impegno nella conservazione e promozione del patrimonio geologico e culturale. Questo riconoscimento rappresenterebbe il culmine di un percorso iniziato nel 2019 e rafforzerebbe ulteriormente l’impegno nella valorizzazione del territorio".

Durante la visita, la commissione sta esplorando numerosi geositi e le diverse forme ipogee ed epigee che caratterizzano il territorio dell'Alta Murgia. Tra i luoghi di particolare interesse si distinguono le Miniere di Bauxite, la Grotta di San Michele Arcangelo, il celebre Castel del Monte, la dolina del Cavone nel Bosco di Acquatetta, la Rocca del Garagnone, Cava Pontrelli nota per le impronte di dinosauro, la spettacolare dolina del Pulo di Altamura, il Ponte dell’Acquedotto e il suo panorama rupestre. Il percorso include anche cattedrali, biblioteche e poli museali che arricchiscono il territorio.

Il programma delle giornate è concepito per offrire una panoramica completa delle ricchezze paesaggistiche, geologiche e culturali dell’Alta Murgia. I valutatori avranno anche l'opportunità di assaporare i prodotti tipici locali, immersi nella cornice delle masserie tradizionali e delle rinomate cantine.

Il territorio candidato all'UNESCO comprende l'Alta Murgia e la zona delle Premurge, rappresentando nel panorama mondiale un esempio unico di geodiversità. Questa regione è parte del vecchio continente Adria, una placca geologica "sopravvissuta" tra Africa e Europa. Questa eccezionale caratteristica geologica ha contribuito a dare il via alla candidatura alla rete mondiale dei Geoparchi.

L'iter di candidatura ha avviato diverse azioni per migliorare la fruibilità del territorio, tra cui l'installazione di nuova cartellonistica, l'allestimento dei centri visita del territorio e degli infopoint dei comuni, la realizzazione di materiale informativo e la promozione di attività educative e divulgative.

Nella giornata di ieri, i valutatori UNESCO hanno proseguito la visita nel territorio di Altamura: un viaggio attraverso testimonianze geologiche, antropologiche e paleontologiche che raccontano la storia della vita sulla Terra. Dalla straordinaria Cava Pontrelli, dove sono state rinvenute oltre 20.000 impronte di dinosauro, all'esplorazione del Museo Nazionale Archeologico di Altamura, approfondendo i fattori geologici e climatici che influiscono nel processo di ominazione. La giornata è stata arricchita dalla visita all'antico Forno Santa Caterina, alla maestosa Cattedrale di Altamura, al Centro Visite Lamalunga e alla dolina del Pulo, tra le cavità più scenografiche presenti in Italia, che testimonia la lunga erosione carsica che caratterizza l'Alta Murgia.