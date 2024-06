I lavori per la linea ad Alta Velocità tra Bari e Napoli: "Due tratti pronti nel 2025"

"I lavori" per la linea ferroviaria ad alta velocità tra Bari e Napoli "procedono secondo i tempi previsti e contiamo di poter attivare già entro il prossimo anno i primi due lotti, rendendo così sempre più vicina la realizzazione di un'infrastruttura strategica per i collegamenti nel Mezzogiorno". Ad affermarlo è il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, a margine di un incontro con Roberto Pagone commissario straordinario per la realizzazione delle opere relative alla tratta Napoli-Bari.

"Per quanto riguarda il tratto Cancello-Frasso, che consente il collegamento diretto tra Napoli e Bari - dice Ferrante - si prevede l'attivazione del primo binario ad aprile 2025 e del secondo ad ottobre dello stesso anno. Quanto al tratto Napoli-Cancello, che si collega all'alta velocità, l'attivazione - aggiunge Ferrante - è prevista a dicembre 2025. Con il raddoppio del tratto Frasso-Vitulano, in linea con le tempistiche previste dal Pnrr, possiamo confermare che l'Av/Ac Na-Ba sarà la prima grande opera commissariata ad essere completata. Infine per il nodo Bari-Nord, che di fatto costituisce l'ultimo lotto della Napoli-Bari, si prevede di concludere l'iter autorizzativo entro l'estate".

Ferrante ha fatto anche il punto su altre linee che riguardano il capoluogo pugliese: "Procedono secondo programma, inoltre, gli interventi sulla tratta Termoli Lesina, che completano il raddoppio della direttrice Adriatica nella tratta Pescara-Bari".