Alta velocità Bari-Napoli, sarà montata webcam per controllare online l'avanzamento dei lavori

Sarà installata anche nei cantieri della linea ad alta velocità 'Bari - Napoli' una webcam che permetterà di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori. Il gruppo Webuild, società incaricata della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla tratta 'Hirpinia - Orsara', inserirà i cantieri della 'Bari - Napoli' nel primo progetto di comunicazione attiva con i territori che garantisce una finestra sempre aperta sulle maggiori opere infrastrutturali in corso in Italia. I lavori sulla tratta 'Hirpinia - Orsara' sono partiti lo scorso 5 agosto.

Le webcam installate garantiscono il rispetto della privacy dei lavoratori, grazie a sistemi che inibiscono il riconoscimento dei volti. Come comunica l'agenzia Dire, sono 19 i dispositivi già attivi sui cantieri in Italia. La Webuild ha precisato che a breve le telecamere saranno montate nei cantieri della linea ad alta velocità 'Bari-Napoli' e della Strada Statale Jonica. Le immagini dei lavori in corso saranno trasmesse attraverso il sito corporate Webuild, grazie al progetto "Cantieri in diretta".