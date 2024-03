Altri studenti di Bari informati sulle sostanze stupefacenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Chi consuma marijuana quotidianamente aumenta del 34% il rischio di coronaropatie negli anni successivi. La correlazione tra l’assunzione giornaliera di cannabis e l’aumento significativo di problemi cardiovascolari, provata con un ampio studio americano su 175.000 persone, ha mostrato che le droghe “leggere” sono in realtà “pesanti” per il cuore. “Sappiamo che con altre droghe, per esempio la cocaina, i danni cardiovascolari sono frequenti e gravi, tanto da aver comportato un incremento significativo nel numero di infarti in persone molto giovani, anche con meno di 40 anni. Queste nuove evidenze preoccupano, perché indicano che qualcosa di analogo potrebbe avvenire con l’uso di droghe ancora più diffuse come la marijuana o l’hashish derivati dalla cannabis. Delresto sappiamo che in cuore e vasi ci sono recettori per i tetraidrocannabinolo, il mediatore degli effetti psicoattivi della cannabis, che proprio interagendo con tali recettori sembra in grado di indurre infiammazione locale e quindi favorire la comparsa di placche aterosclerotiche che possono provocare coronaropatie”, spiega Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società Italiana di Cardiologia (SIC). Questi alcuni dati pubblicati da corriere.it sulle conseguenze dell’uso della cannabis e/o dei suoi derivati, che hanno allarmato i volontari di Dico NO alla droga Puglia. Per tale ragione, non si ferma la campagna informativa: nella giornata del 26 marzo 2024 i volontari dell’O.d.V. Dico NO alla droga Puglia hanno incontrato altre classi dell’istituto Tridente di Bari per affrontare il tema delle dipendenze. Come ha scritto l’umanitario L. Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” ed è proprio quello su cui l’associazione Dico NO alla droga Puglia ha deciso di investire utilizzando la campagna educativa della Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga, dal titolo “La Verità sulla Droga”, che da ormai più di 20 anni viene portata avanti in Italia. Le attività dei volontari continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni scrivi a noalladrogapuglia@gmail.com o chiama il numero 347.702.3651 (Barbara). Ufficio Stampa Dico NO alla droga Puglia Avv. Barbara Fortunato Tel: 347.702.3651 Email: noalladrogapuglia@gmail.com