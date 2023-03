Gli alunni dell'Istituto 'Margherita' di Bari in visita nella sede Anas: "Futuri automobilisti educati alla sicurezza stradale"

Questa mattina, la Struttura Territoriale di Anas Puglia ha ospitato gli studenti dell?istituto comprensivo 'Margherita' di Bari, per commentare insieme il libro illustrato per bambini 'Eroi sulla strada, in viaggio con Nico' che punta a sensibilizzare i più giovani sui temi della sicurezza stradale.



Il libro, scritto da Rosalba Troiano, racconta il lavoro quotidiano del cantoniere Nico, attraverso gli occhi del figlio Carlo e della nipote Ludovica, due simpatici 12enni che affascinati da 'mondo Anas' utilizzano i canali social per la diffusione dell?operato quotidiano di chi è impegnato nel monitoraggio e nella sorveglianza della rete stradale.

Il volume ricorda la nascita, nel 1830, con il re di Sardegna Carlo Felice, della figura del cantoniere, che aveva il compito di manutenere e controllare un ?cantone? della strada, per un tratto di circa 4 chilometri. Per svolgere questi incarichi i cantonieri dovevano abitare in case ubicate ai margini di ciascun cantone, la cosiddetta 'Casa Cantoniera'. Per questo Nico diventa protagonista del libro, in considerazione del ruolo determinante che ha nel garantire la sicurezza di chi percorre le nostre strade.

Il progetto nasce con lo scopo di sensibilizzare la fascia di ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, perché saranno i protagonisti delle strade di domani, futuri automobilisti, motociclisti e ciclisti. Gli argomenti trattati nel libro riguardano episodi realmente accaduti e progetti a cui Anas si dedica da anni. Il testo è suddiviso in tre capitoli: 'Allerta neve', 'Mucche in galleria' e 'La strada è la mia casa'. Rappresentano i passaggi temporali aziendali fra passato e presente. L?autrice del libro, Rosalba Troiano, collegata da remoto con la sala riunioni, ha risposto alle domande che i ragazzi le hanno rivolto.