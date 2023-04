Gli alunni della 'Mazzini-Modugno' alla scoperta dell'arte: i bambini in Comune per ammirare l'installazione 'Work of Nature'

Questa mattina due classi dell’Istituto Comprensivo 'Mazzini-Modugno' hanno visitato l’installazione 'Work of Nature / Connections' dell’artista Guillermina De Gennaro, che da fine marzo è allestita nell’atrio di Palazzo di Città, a Bari.

"Rapporto uomo/natura, osservazione degli spazi, sensibilità e consapevolezza delle azioni quotidiane: sono stati questi gli spunti di riflessione sui quali due classi, una della primaria e una della secondaria, hanno iniziato a lavorare, con fotografie, parole, disegni e rielaborazioni digitali - ha spiegato Guillermina De Gennaro - La visita di questa mattina ben si inserisce in questo percorso in quanto l’installazione riflette proprio sulla delicata relazione uomo/natura e sulla necessità, non più procastinabile, di ri-sincronizzare un equilibrio necessario.Visitando gli spazi di Palazzo di Città, poi, i bambini e i ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di apprezzare le sale istituzionali della giunta e del sindaco".

La consigliera Micaela Paparella ha accolto la scolaresca in Comune: "È importante offrire ai più piccoli gli strumenti per comprendere i diversi codici dell’arte e i messaggi che essa di volta in volta veicola. Work of Nature / Connections è un’opera viva e vitale che lo spazio, e soprattutto il tempo, trasforma in forme nuove. La ricerca di Guillermina De Gennaro svela silenziosamente le magiche mutazioni della natura e ci mette in guardia sugli effetti delle azioni dell’uomo sul ciclo della natura, un tema di scottante attualità che tocca la sensibilità e soprattutto il futuro dei nostri bambini e ragazzi".