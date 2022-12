Ricercatori per un giorno: gli alunni della scuola media Carducci nel laboratorio di chimica del Politecnico

Tra provette, campioni e soluzioni, i giovanissimi studenti si sono trasformati in emergenti ricercatori per un giorno. Gli alunni della 2° D della Scuola secondaria di primo grado, 'Giosuè Carducci' di Bari, sono stati ospiti questa mattina del Laboratorio di Chimica 'Franco Nobile nel Dipartimento di Ingegneria Civile del Politecnico.

La visita ha consentito loro di comprendere meglio e soprattutto di sperimentare direttamente, grazie al supporto dei ricercatori del Poliba, il fenomeno legato all'inquinamento da microplastiche spiaggiate. Divisi in gruppi, guidati dal team di ricerca del Poliba e coordinati dalla professoressa Maria Michela Dell'Anna, i giovani scolari hanno imparato a separare, con il metodo della flottazione, le microplastiche da alcuni campioni di sabbia prelevati dalle spiagge del litorale pugliese. Le microplastiche, successivamente analizzate al microscopio digitale, hanno indicato la sorgente di provenienza. Al termine dell'esperienza, ogni gruppo di lavoro ha suddiviso le microplastiche in tre categorie, in funzione delle dimensioni.

L'iniziativa rientra nel progetto nazionale 'Next-Land 2022-24 ed ha visto il Poliba partecipare, con l'attività laboratoriale, al programma di didattica diffusa delle Stem in alcune scuole che operano in quartieri periferici della città. Nel progetto sono state coinvolte 16 scolaresche di seconda media delle Scuole baresi 'Perone-Levi', 'Carducci' e 'Japigia1'.