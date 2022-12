A Bari la prima 'bottega' dell'Amaro Lucano al di fuori della Basilicata: tra pochi giorni l'apertura in via Argiro

Un sorso di Basilicata approda in via Argiro, nel cuore del passeggio di Bari: tra pochi giorni aprirà la 'bottega' dell'Amaro Lucano, negozio vetrina dello storico marchio di liquori fondato a Pisticci alla fine dell'800 dai fratelli Vena.

Si tratta del terzo 'negozio' dedicato al Lucano, dopo il 'quartier generale' proprio a Pisticci e la bottega nel centro di Matera, il primo al di fuori della Basilicata, nell'ottica di espandere la già diffusa popolarità del marchio e di proporre nuovi abbinamenti e prodotti. La scelta di Bari è un ulteriore segno dei legami molto forti tra Puglia e Basilicata, in questi anni ancor più stretti per via del turismo e della 'simbiosi' tra il capoluogo pugliese e la Città dei Sassi.

Il negozio, spiegano dallo staff, sarà aperto tutti i giorni e con orario continuato, in un luogo simbolo della città di Bari come via Argiro, da tempo diventata una 'seconda' via Sparano, ancor più votata alla sosta caffè e all'aperitivo. Il negozio proporrà non solo il classico liquore nella nota bottiglia, ma anche altre proposte alcoliche, gadget, cioccolateria, panettoni e prodotti di cosmetica. Gli allestimenti, prevedono dallo staff, dovrebbero essere ultimati nei prossimi giorni, in tempo per coinvolgere baresi e turisti impegnati nello shopping natalizio.