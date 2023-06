L'ambasciatore d'Israele in visita a Bari: incontro in Consiglio regionale con la presidente Loredana Capone

È giunto a Bari per le iniziative nell'ambito dell'evento 'Water Innovation Summit 2023', organizzato dal Ministero dell'Economia israeliano in collaborazione con Acquedotto Pugliese. L'amabsciatore d'Israele a Roma, Alon Bar, è stato accolto oggi in Consiglio regionale dalla presindente Loredana Capone.

Nell'incontro sono stati affrontati i temi riguardanti i rapporti di amicizia fra la Puglia e Israele, consolidati nel 2021 anche dal volo diretto Tel Aviv-Bari. Dall’acqua all’aerospazio, all’energia, all’innovazione tecnologica, al commercio, al turismo, alcuni tra gli argomentati toccati nel corso della visita dell'ambasciatore.

"Un incontro importante quello di oggi - ha detto la presidente Capone - per lo scambio di informazioni e soprattutto di opportunità che ci sono e che possono essere ulteriormente incrementate tra i nostri territori. La volontà dell’Ambasciatore di farci visita testimonia il lavoro che si sta facendo per rafforzare la cooperazione istituzionale. Puglia e Israele si somigliano molto, hanno fatto delle difficoltà un’occasione di riscatto, delle necessità vere e proprie virtù, trasformando completamente il volto e l’appeal dei propri territori. Ringrazio l’Ambasciatore e il console onorario di Israele in Puglia, Luigi De Santis, per l’attenzione riservata al nostro Consiglio regionale".