Il diplomatico è giunto nel capoluogo pugliese per l'apertura, sabato prossimo, del Consolato onorario del Mali a Bari. L’ambasciatore è stato accompagnato dal Primo Consigliere d’Ambasciata, Bagna Toure, e dal Console onorario del Mali a Bari, Giorgia Lacasella.

L'incontro, avvenuto nella Sala Giunta della Regione Puglia, ha permesso di analizzare i rapporti in materia di risorse agricole, università e commercio attraverso la rete aeroportuale locale. L'assessore al Personale della Regione Puglia Giovanni Stea ha ricevuto, questa sera a Bari, la visita dell'ambasciatore in Italia della Repubblica del Mali, Aly Coubaly.

L'ambasciatore del Mali in visita a Bari: incontro in Regione per sviluppare rapporti su commercio e università