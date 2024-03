L'ambasciatore tedesco a Bari: incontro con il vicesindaco a Palazzo di Città e visita al Piccinni

E' stato ricevuto questa mattina a Palazzo di Città, dal vicesindaco Eugenio Di Sciascio, Hans-Dieter Lucas, ambasciatore in Italia della Repubblica Federale di Germania. Ad accompagnare l’ambasciatore, il console onorario della Germania a Bari Vincenzo Vito Chionna e Alexander Grossklags, dell’ambasciata tedesca in Italia. All’incontro ha partecipato anche l’assessora alle Culture Ines Pierucci.

Tra i temi al centro della visita, che ha consentito di rafforzare ulteriormente i legami tra Bari e la Germania, le potenzialità e gli sviluppi di alcuni dei più importanti progetti, illustrati all’ambasciatore dal vicesindaco, di riqualificazione, rigenerazione urbana e potenziamento infrastrutturale che vedono protagonista Bari, anche grazie all’utilizzo dei fondi e delle opportunità offerte dal Pnrr, tra i quali il parco Costa Sud e la linea ferroviaria ad alta velocità Bari-Napoli. Il vicesindaco e l’ambasciatore, inoltre, hanno sottolineato la reciproca volontà di proseguire il lavoro per favorire ulteriormente la crescita dell’interscambio e delle relazioni economiche, all’insegna dello sviluppo sostenibile e a partire da settori quali quello delle energie rinnovabili.

A margine dell’incontro, l’ambasciatore, accompagnato dall’assessora Pierucci, ha visitato il teatro comunale Piccinni, dove in questi giorni è di scena la compagnia tedesca Familie Flöz, importante realtà del teatro di figura contemporaneo, con la sua ultima produzione dal titolo “Hokuspokus”, realizzata nell’ambito della stagione teatrale 2023/24 “Altri Mondi” del Comune di Bari, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Nel corso della visita al Piccinni, l’assessora Pierucci ha, inoltre, descritto all’ambasciatore il lavoro svolto in questi anni per la riapertura di importanti spazi culturali e per potenziare e diversificare l’offerta culturale sul territorio della città di Bari.