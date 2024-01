L'ambasciatrice armena in visita a Bari: ricevuta a Palazzo di Città dal vicesindaco Di Sciascio

Si è tenuta questa mattina, a Palazzo di Città, la visita di Tsovinar Hambardzumyan, ambasciatrice della Repubblica d’Armenia in Italia. Il vicesindaco, Eugenio Di Sciascio, ha accolto la diplomatica nel corso di un incontro che ha rappresentato l’occasione per rafforzare ulteriormente le relazioni tra l’Armenia e la città di Bari. Tra i temi affrontati, l’intensificazione della cooperazione in campo culturale e in quello tecnologico e le importanti opportunità aperte dal crescente interscambio economico tra l’Armenia e l’Italia.

Al colloquio, conclusosi con uno scambio di doni, è seguito un incontro in sala giunta con la comunità armena barese, organizzato dal presidente della commissione consiliare Cultura del Comune di Bari, Giuseppe Cascella, e da Dario Rupen Timurian, imprenditore ed esponente della comunità.

Presenti all’incontro, tra gli altri, il decano della comunità Rupen Timurian e Siranush Quaranta, assieme a Pietro Curzio, già primo presidente della Corte di Cassazione, e il consigliere comunale e membro della commissione consiliare Cultura Marco Bronzini.

L’ambasciatrice Hambardzumyan ha sottolineato la forza del legame tra l’Armenia e la Città di Bari, citando il villaggio di 'Nor Arax' nei pressi di Bari (che cento anni fa accolse molti profughi armeni in fuga dal genocidio perpetrato dall’Impero ottomano), la vita e l’opera del grande poeta armeno barese Hrand Nazariantz e la presenza, sul lungomare Imperatore Augusto, della stele 'khachkar' (croce di pietra) realizzata dall’architetto armeno Ashot Grigoryan e donata dalla comunità armena alla città per suggellare lo storico legame tra i due popoli.

La comunità armena barese, nel corso della cerimonia di oggi, ha poi lasciato in dono due targhe: una dedicata al sindaco Antonio Decaro, che sottolinea il suo impegno "per azioni di pace e di dialogo fra i popoli che hanno abitato da sempre il territorio cittadino", mentre l’altra è stata consegnata a Giuseppe Cascella "per la sua sensibilità mostrata verso il popolo armeno nel corso della presidenza della commissione consiliare Cultura".

Al termine dell’incontro, l’ambasciatrice Tsovinar Hambardzumyan ha poi conferito a Carlo Coppola, segretario dell’associazione Armeni Apulia e presidente del Centro studi 'Hrand Nazariantz', una 'Medaglia di gratitudine' assegnata dal presidente della Repubblica d’Armenia Vahagn Khachaturyan.