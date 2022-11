Sei ambulatori dedicati e 1600 prestazioni ogni anno: la 'Fondazione Onda' premia la rete Asl Bari contro l'emicrania

Una rete di sei ambulatori dedicati alla cura dell'emicrania e delle cefalee. Con più di 1600 prestazioni l'anno, le strutture della Asl Bari garantiscono un'assistenza capillare per una patologia che colpisce 6 milioni di italiani, di cui 4 milioni sono donne. Il recente riconoscimento rilasciato dalla 'Fondazione Onda' nei confronti del Centro Cefalee del Policlinico di Bari, segue i 4 già conquistati dall'ambulatorio Cefalee dell’Ospedale Di Venere, dal centro dell’Ospedale della Murgia, dall’ambulatorio multidisciplinare per le Cefalee del Presidio Territoriale di Assistenza di Noci e dall'Ambulatorio Cefalee dell'ospedale San Paolo di Bari: l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ha, infatti, inserito, le 4 strutture sanitarie nella mappatura nazionale degli ambulatori con percorsi femminili dedicati, comprendente 143 Centri cefalee in tutta Italia e collegata alla campagna di sensibilizzazione 'Emicrania: una malattia al femminile'.

Della rete Asl, inoltre, fanno parte l’Ambulatorio Cefalee dell’Ospedale di Monopoli e quello del presidio 'Don Tonino Bello' di Molfetta. L’ospedale San Paolo di Bari, inoltre, garantisce visite, esami e terapie per la Cefalea dei bambini, mettendo a disposizione di questa delicatissima fascia di popolazione le esperienze e le competenze di uno dei pochissimi centri del genere in Puglia.

I centri specializzati garantiscono percorsi completi di diagnosi, cura e prevenzione impiegando le terapie classiche di profilassi e alcuni di essi anche terapie avanzate, dalle infiltrazioni botuliniche per curare l’emicrania cronica agli anticorpi monoclonali. Per accedere a questi servizi è sufficiente l’impegnativa del medico di Medicina generale con la richiesta di 'prima visita ambulatorio cefalee' e poi prenotare la visita presso i Cup aziendali oppure online sul Portale della Salute.

"L’emicrania non è un banale mal di testa, erroneamente ricondotto all’esperienza comune di sintomo transitorio, bensì una malattia neurologica cronica che ha un altissimo costo umano, sociale ed economico - si legge in una nota della Asl Bari - Alla sofferenza fisica si associa spesso un vissuto emotivo che mina la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. Ne sono causa le crisi cefalgiche stesse che, durante l’attacco acuto, impediscono di partecipare alla vita di relazione, i frequenti stati depressivi concomitanti e il vissuto costantemente proiettato sul tema “dolore” nell’attesa di una nuova crisi".