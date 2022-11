Un ambulatorio mobile per reclutare donatori di midollo in Puglia: la Asl Bari finanzia il progetto Admo

Taglio del nastro, oggi a Bari, per l'inaugurazione del nuovo ambulatorio mobile acquistato dalla Asl locale: il mezzo, affidato in comodato d'uso gratuito ad Admo Puglia, servirà per reclutare potenziali donatori di midollo osseo in tutta la regione. L'investimento complessivo, per l'acquisto del veicolo e dei kit salivari, ammonta a 100mila euro. A bordo dell'ambulatorio mobile ci sarà il personale sanitario dei centri trasfusionali locali, ma presto si aggiungeranno anche gli operatori volontari che Admo sta preparando e istruendo.

Le attività dell'ambulatorio mobile, che si svilupperanno in piazze, centri urbani, scuole e università, permetteranno di ampliare il registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Nell'85% dei casi, le operazioni di trapianto di midollo si sostanziano in semplici trasfusioni di sangue dotato di cellule staminali del donatore. Queste attività permettono ai pazienti di riprendere una vita normale e di acquisire una completa guarigione

Copyright 2022 Citynews