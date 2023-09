Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’Apulia Retrocomputing è un’Organizzazione di Volontariato che, a partire dall’ottobre del 2012, svolge attività di recupero e salvaguardia dell’informatica e dell’elettronica storica. Ha lo scopo di recuperare, restaurare, preservare, condividere e divulgare conoscenze e materiale inerente la Storia dell’Informatica e dell’Elettronica, promuovere ed organizzare l’apertura di un “Museo Pugliese dell’Informatica e dell’Elettronica”.

Venerdì 22 settembre 2023, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso l’Aula A al piano terra del Dipartimento di Informatica – CAMPUS – Via E. Orabona, 4 – Bari, in attesa dell’imminente apertura al pubblico del Museo di Informatica dell’Università degli Studi di Bari, l’associazione è lieta di collaborare con il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” all’organizzazione di un incontro informale incentrato sul computer Commodore Amiga e sulla presentazione del libro “Gli anni Amiga”. Il Commodore Amiga è stato il primo vero computer multimediale ed è stato precursore di molte delle evoluzioni informatiche a cui oggi siamo abituati. Le sue capacità multimediali lo hanno reso uno strumento indispensabile e a basso costo per la creazione di grafica, musica e montaggio di video. Ti aspettiamo per ripercorrere la storia dell’Amiga insieme! Programma dell’evento: • Amiga – Il primo computer multimediale (Guido Cauli) • Presentazione dell’associazione Apulia Retrocomputing (Salvatore Lasorella) • Presentazione della convenzione tra Apulia Retrocomputing e Dipartimento di Informatica (Michele Perniola) • Presentazione del libro “Gli anni Amiga” (Salvatore Lasorella / prof. Stefano Ferilli)