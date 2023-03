L'Amiu festeggia i suoi primi 60 anni: incontri ed eventi nella sala Murat, "un'azienda al servizio dei pugliesi"

Era il 1° aprile del 1963 quando il Consiglio comunale di Bari, con una delibera, approvò la nascita di un'azienda municipalizzata per la nettezza urbana, con l'obiettivo di migliorare i servizi di igiene nel capoluogo pugliese che, allora, stava vivendo una grande espansione, negli anni immediatamente successivi al boom economico: quella che una volta si chiamava Amnu, oggi è Amiu Puglia, azienda da circa mille dipendenti che gestisce le attività di igiene urbana su Bari e da circa 10 anni, quelle della città di Foggia, creando un piccolo polo regionale che serve circa 500mila persone delle città che, rispettivamente, sono la prima e la terza della regione.

Per festeggiare i 60 anni, Amiu ha organizzato un ciclo di incontri e di iniziative che vedono, come fulcro centrale, la Sala Murat di piazza del Ferrarese, nel cuore della città di Bari. Confronti su raccolta differenziata, gestione dei rifiuti, contrasto all'inciviltà, ma anche, domenica 2 aprile, un'iniziativa per i bambini nella Sala Murat: portando con sé 20 bottiglie o bottigliette di plastica oppure 5 lattine di alluminio i piccoli riceveranno gadget in omaggio e potranno assistere a una lezione del maestro Sergio Scarcelli, le cui opere realizzate con materiali di riciclo e recupero (tra cui alcune ispirate a Picasso, Dalì e Matisse), sono visitabili nell'edificio di piazza del Ferrarese.

"Si tratta - ha spiegato il presidente Amiu, Paolo Pate - di un traguardo importante. Amiu Puglia è una grande azienda della regione che da 60 anni serve i baresi e da 10 i foggiani. E' un impegno davvero molto importante che stiamo rinnovando nell'ottica del miglioramento dei servizi. Possiamo contare, ad esempio, su due impianti di trattamento meccanico biologico a Bari e Foggia e, nel capoluogo pugliese c'è un biodigestore anaerobico che, nell'ottica dell'economia circolare tratta la frazione organica trasformandola in energia e compost. Un pensiero particolare va agli uomini e alle donne di questa azienda, 800 su Bari e circa 250 su Foggia,. Da parte loro c'è sempre un contributo importante. Per il futuro abbiamo in serbo delle progettualità importanti su Bari e Foggia con l'obiettivo di rilanciare ulteriormente il servizio":

Per l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, l'anniversario consente di tirare "le somme di ciò che è stato fatto stabilendo nuovi obiettivi per migliorare e rendere Bari sempre più al centro delle dinamiche dell'economia circolare, essendo Amiu un'azienda per azioni ma anche con i Comuni come soci. Vogliamo rendere Bari una città sempre più moderna ed Europa per la gestione e la raccolta dei rifiuti".

Un impegno costante che non può non passare dalla lotta al degrado: "?Siamo partner di Amiu Puglia - afferma il comandante della Polizia Locale di Bari, il generale Michele Palumbo - con cui condividiamo vigilanza e controlli su strada. Ci sono le solite irregolarità che danno fastidio. La nostra è un'attività quotidiana. La città e grande e le aree periferiche, specie la sera, hanno bisogno di essere maggiormente controllate. Abbiamo fatto delle operazioni importanti, intercettando raccoglitori serali e rigattieri. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada":