Una spazzatrice elettrica per la pulizia tra i vicoli: a Bari vecchia arriva il nuovo mezzo Amiu

Verrà impiegata in particolare per pulire e aspirare lo sporco sulle chianche. L'azienda di igiene urbana: "Mantenuta una promessa"

Servirà in particolare a ripulire dallo sporco le chianche, rendendo più agevoli le operazioni di pulizia tra i vicoli di Bari vecchia. E' entrata in funzione in questi giorni nel bordo antico la spazzatrice elettrica di Amiu.

"Ogni promessa è debito", commentano da Amiu, ricordando che si tratta di "Un impegno che, nelle scorse settimane, Amiu Puglia spa aveva assunto con la città di Bari".

"Si tratta di un mezzo 100% elettrico, particolarmente adatto al centro storico perché è agile e a bassissimo impatto ambientale. Spazza, non lava: il piccolo getto di acqua serve per evitare che la polvere si alzi. È dotata di due spazzole a terra e di una terza con braccio snodabile che è particolarmente indicata per i marciapiedi", spiegano da Amiu.