Amiu inaugura il nuovo centro comunale di raccolta a Poggiofranco: "Servizio fondamentale per migliorare la differenziata"

Ha aperto ufficialmente i battenti questa mattina il nuovo centro comunale di raccolta realizzato da Amiu in via Martin Luther King, al quartiere Poggiofranco. Il Ccr è stato inaugurato al termine dei lavori di ristrutturazione e adeguamento avviati a settembre scorso, che hanno consentito di trasformare il deposito zonale di Amiu nel primo centro comunale di raccolta insediato nel tessuto urbano cittadino. Il nuovo centro, che sarà attivo ogni giorno, anche di domenica (mattina) è stato realizzato secondo i criteri di sostenibilità ambientale e si aggiunge al CCR della zona industriale (via Accolti Gil) nel compendio gestito da Amiu Puglia e ai tre centri mobili, attivi sul territorio comunale.

Il nuovo Ccr di Poggiofranco

Le aree interne sono state suddivise per funzionalità, in modo da garantire l’assenza di interferenze tra la presenza dei cittadini e le attività di funzionamento del deposito zonale. La progettazione delle opere e i lavori di realizzazione, affidati mediante procedure pubbliche, sono stati interamente finanziati nell’ambito del PON METRO 2014-2020- Asse 6 -Azione 6.1.4 - Progetto BA.6.1.4.c per un importo complessivo di circa 660.000 euro. La progettazione e realizzazione del CCR di via Martin Luther King è stata ispirata alla sostenibilità ambientale. Tra le principali iniziative poste in essere in tal senso, si ritiene di poter evidenziare: installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto degli edifici, per una potenza complessiva di 18 Kw, per la produzione di energia elettrica; nstallazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici (anch’essi acquistati nell’ambito del finanziamento PON concesso dal Comune di Bari) che saranno utilizzati per le operazioni di spazzamento manuale nel territorio interessato; realizzazione di un idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche con attrezzamento di una vasca di accumulo per il riuso; interventi di sistemazione delle alberature esistenti al fine di preservarne l’integrità.

Nello specifico, nel nuovo CCR potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: abbigliamento, batterie ed accumulatori, bombolette spray, elettrodomestici, imballaggi di carta e cartone, imballaggi di vetro, ingombranti, lastre e oggetti di vetro, legno, materiale ferroso, medicinali scaduti, sfalci e potature, toner e cartucce, vernici, neon, olio minerale, olio vegetale, plastica e metalli, plastica rigida, pneumatici fuori uso, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti misti da attività di demolizione (escluso eternit, provenienti solo da piccoli interventi effettuati in ambito domestico). L’accesso al CCR sarà consentito a tutte le utenze Tari del Comune di Bari che saranno riconosciute con innovativi sistemi informatici sviluppati internamente da Amiu Puglia. L’informatizzazione di tutti i centri di raccolta (sia quelli mobili che quelli fissi) rappresenta un ulteriore obiettivo di Amiu Puglia che consentirà, nel corso del 2024, di traguardare gli obiettivi di tracciabilità richiesti dalla norma, di essere in linea con le previsioni di qualità definite da Arera, e di porre in essere le basi per una solida contabilizzazione dei rifiuti conferiti da parte delle Utenze anche ai fini dell’eventuale applicazione della tariffazione puntuale. La struttura sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30 e la domenica dalle 7.30 alle 13.

L'investimento nei Crr per supportare la differenziata

I CCR, insieme ai centri mobili di raccolta - ricorda Amiu Puglia - costituiscono una infrastruttura importantissima a supporto dei servizi di raccolta differenziata della città, sui quali il Comune di Bari ed Amiu Puglia hanno investito significativamente in termini di mezzi, risorse economiche ed umane. Nei CCR e CRM, infatti, le utenze potranno conferire diverse tipologie di rifiuti, rigorosamente in maniera differenziata, che si aggiungono a quelle ordinarie, oggetto di raccolta stradale, quali ad esempio gli ingombranti, i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), gli olii esausti, piccoli scarti di demolizioni di lavori in economia domestica, pneumatici fuori uso. Dai dati in possesso dell’azienda, presso i tre centri mobili operanti sull’intero territorio comunale vengono registrati circa 2.400 accessi al mese da parte dei baresi, a testimonianza dell’apprezzamento da parte dell’utenza di tale tipologia di servizio.

"Servizio fondamentale a disposizione dei cittadini"

"Ci auguriamo che questo centro possa essere un punto di riferimento per tutti quei cittadini che hanno a cuore la nostra città - ha affermato il sindaco Antonio Decaro -. Perché abbandonare per strada un rifiuto ingombrante o un sacchetto non è mai una scelta giusta né ammissibile. Questo luogo sarà aperto e a disposizione di chi vuole combattere insieme a noi la battaglia contro l’inciviltà e l’incuria dell’abbandono dei rifiuti e della mancata differenziazione degli stessi. Oggi la sfida sull’incremento della raccolta differenziata è l’unica strada che possiamo percorrere se vogliamo davvero provare a incidere sulle politiche ambientali e sui costi di un servizio, quello dello smaltimento dei rifiuti, sempre più importanti. Per questo ci siamo impegnati nell’efficientamento di questo centro, nel miglioramento dei servizi offerti e nell’ampliamento delle possibilità per i cittadini di smaltire correttamente i rifiuti, così da avere sempre uno spazio dedicato a coloro che hanno a cuore l’ambiente e la nostra città".

"I Centri comunali di raccolta sono spazi fondamentali per promuovere l'incremento della raccolta di grandi quantità di materiali di scarto, dagli imballaggi all'olio esausto, in quanto luoghi in cui i cittadini hanno la possibilità di conferire tutte le tipologie di rifiuti - ha sottolineato l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli -. Abbiamo puntato molto sull'attivazione e sul miglioramento di questi spazi gestiti dall'Amiu perché, dando nuova vita ai prodotti depositati, contribuiscono in modo sensibile all'aumento delle percentuali di raccolta differenziata, che è il nostro obiettivo prioritario, oltre ad essere uno strumento concreto per la crescita dell'economia circolare. Il nostro augurio è che la diffusione dei Centri di raccolta comunali possa aiutare ogni giorno di più i cittadini baresi ad assumere comportamenti virtuosi".

“Il CCR di via Martin Luther King costituisce un importante supporto per ottenere una raccolta differenziata ogni giorno migliore, che è obiettivo prioritario per la nostra Azienda, impegnata a raggiungere il 65% sul territorio della città di Bari entro il 2026”, ha dichiarato il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate. “Si tratta dunque di un ulteriore, fondamentale, passaggio nell’efficientamento dei servizi offerti ai cittadini, soprattutto grazie alla collocazione al quartiere Poggiofranco, centrale e facilmente raggiungibile anche dalle altre parti della città. Fermi restando il CCR della Zona industriale e i centri mobili dislocati sul territorio cittadino, sono certo che questa struttura costituirà un punto di riferimento per i cittadini, che potranno utilizzarlo per conferire i propri rifiuti in base alle necessità. Anche per questo CCR, così come per quello della Zona industriale, Amiu Puglia garantirà l’apertura per tutta la settimana, dal lunedì al sabato senza interruzioni, fino al tardo pomeriggio, e anche la domenica, per tutta la mattinata, così da permettere ai cittadini con particolari necessità, di conferire quando è loro più comodo. Vorrei infine ringraziare le operatrici, gli operatori, i funzionari e i dirigenti, di Amiu Puglia che, con il loro importante lavoro, hanno reso possibile l’attivazione di questo nuovo CCR, che è stato ristrutturato ed adeguato grazie ai 660mila euro rivenienti dal Pon Metro 2014-2020”.

“Con il progressivo sviluppo della raccolta domiciliare e di quella stradale con postazioni intelligenti, ad accesso controllato, – ha aggiunto il dg di Amiu Puglia, Antonello Antonicelli - i Centri di raccolta comunali ed i Centri mobili di raccolta rappresentano un servizio fondamentale che integra le raccolte tradizionali. Amiu Puglia ha pianificato, per il 2024, lo sviluppo di tali infrastrutture, con lo scopo di ampliare i servizi a favore delle utenze e consentire ai cittadini un conferimento agevole delle varie frazioni dei rifiuti. Già con l’avvio della raccolta porta a porta per le zone di Ceglie, Carbonara, Loseto e Picone (parte) saranno integrati gli attuali CMR con ulteriori due. È utile rammentare che, in aggiunta ai CCR ed i CMR, è sempre possibile prenotare il ritiro domiciliare di ingombranti e piccoli RAEE attraverso il numero verde di Amiu Puglia (800 011 558), servizio questo che, dopo una breve fase di ristrutturazione nei primi mesi del 2023, fa registrare oltre 2.500 utenti/mese fruitori. Si tratta di un approccio sistemico che Amiu Puglia sta perseguendo, con l’obiettivo di consentire ai cittadini un agevole conferimento di specifiche frazioni di rifiuti attraverso vari servizi, che scoraggino l’abbandono o il deposito nei pressi delle postazioni stradali e che migliorano il decoro e la qualità ambientale della città di Bari”.

“La presenza del nuovo CCR nel II Municipio – ha spiegato il presidente Gianlucio Smaldone – è un segnale di attenzione importante, in grado di creare un legame ancora più stretto tra cittadini e territorio, proprio mentre siamo alla viglia di una vera e propria rivoluzione, con l’arrivo della raccolta differenziata porta a porta. Tra qualche giorno, infatti, nella cosiddetta zona del Quartierino, utenze domestiche e non domestiche dovranno confrontarsi con questa nuova modalità di conferimento. Un passaggio importante che, sono certo, sarà affrontato con attenzione, serietà e grande senso civico”.