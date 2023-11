Rifiuti indifferenziati, cambiano gli orari per il conferimento nei cassonetti stradali

Cambiano da oggi, 1 novembre, gli orari per il conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti nei bidoni della raccolta stradale. Con il passaggio al nuovo orario, che resterà in vigore fino al prossimo 31 marzo, i sacchetti potranno essere conferiti nei cassonetti tutti i giorni (domeniche e festivi compresi) dalle 12.30 alle 22.30.

"È buona norma - ricorda Amiu - seguire gli stessi orari anche per la frazione organica mentre per le altre frazioni non esistono vincoli di orario né di giornate".