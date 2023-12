Amiu Puglia, via libera ai pagamenti di stipendi e tredicesime per i lavoratori 

Arriveranno nei prossimi giorni tredicesime e stipendi per i lavoratori Amiu di Bari e Foggia. Nella giornata odierna, Amiu Puglia ha completato le attività istruttorie e dato mandato agli uffici di provvedere al pagamento degli emolumenti per i propri dipendenti. In particolare, le tredicesime saranno corrisposte entro venerdì 15 e la mensilità di dicembre entro il giorno 28. Il pagamento degli stipendi - spiega l'azienda in una nota - è stato possibile grazie allo sblocco dei pagamenti dei canoni pregressi da parte del Comune di Foggia.

"Esprimo grande soddisfazione per l’esito favorevole di una questione che mi stava molto a cuore, in considerazione del fatto che si parli del pagamento delle tredicesime e degli stipendi del mese di dicembre, un mese particolarmente complesso e importante per le lavoratrici e i lavoratori di Amiu Puglia e per le loro famiglie - afferma il presidente Paolo Pate - Ringrazio i sindaci della città di Bari e della città di Foggia, Antonio Decaro e Maria Aida Episcopo, per l’impegno sinergico che ha permesso di sbloccare la situazione".