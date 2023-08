Porta a porta 'senza regole', scempio in via Candura al San Paolo. L'Amiu: "Dialogo con i cittadini", poi scatteranno le multe

Una vera e propria discarica per la strada, con immondizia gettata senza rispettare le regole della raccolta differenziata porta a porta: alle prime luci dell'alba gli operatori dell'Amiu hanno effettuato un sopralluogo con pulizia straordinaria in via Candura, nel quartiere San Paolo di Bari, per constatare la difficile situazione causata da chi ha ignorato le disposizioni per il conferimento.

A bordo della strada vi erano decine di buste e numerosi ingombranti, tra cui mobili, materassi e frigoriferi. In un carrellato per la plastica (destinato a restare all'interno delle aree condominiali nei giorni in cui non c'è quel tipo di raccolta) qualcuno aveva inoltre gettato altri sacchetti con immondizia indifferenziata. Sul posto, a visionare le operazioni, anche il presidente dell'Amiu, Paolo Pate: "L'attività odierna - spiega - rientra in un 'nuovo inizio' che stiamo effettuando assieme ai cittadini. Abbiamo voluto parlare con loro per capire e per spiegare che questi comportamenti non possono far altro che nuocere a loro. Qui c'è una situazione grave dal punto di vista dell'igiene pubblica. Per strada va lasciato solo il carrellato relativo al materiale che deve essere raccolto in quella giornata".

Per Pate si tratta di una "sacca di resistenza alle regole" in un contesto dove il porta a porta ha comunque preso piede: "Nel quartiere San Paolo - dice - abbiamo ottenuto risultati importanti. Su via Candura lavoreremo per tutta la settimana. E' il momento in cui possiamo dare una mano ai cittadini. Poi, assieme alla Polizia Locale, scatteranno le sanzioni. Non è corretto prendersela con l'Amiu per questo scempio. Chiediamo ai baresi di aiutarci".