Cresce il servizio di spazzamento meccanizzato misto Amiu a Bari: ampliamento nel Murattiano, entro fine anno in tutta la città

Il servizio di spazzamento meccanizzato misto dell'Amiu è stato avviato anche nelle aree del centro di Bari. Si tratta di un ulteriore ampliamento della modalità di pulizia dopo Libertà e Municipio 4.

Il servizio consiste in una prima pulizia da parte di 'agevolatori' che spazzano via i rifiuti, per poi agire con i veicoli di igiene e autobotti: "C'è grande soddisfazione - dice il presidente Amiu Pugliam Paolo Pate - per quanto i nostri operatori stiano facendo in queste ore. Si tratta del vero avvio di questo servizio nel cuore del capoluogo, per arrivare entro fine anno a uno spazzamento meccanizzato misto in tutta la città. E' una modifica importante del nostro sistema di igiene stradale perchè è più efficace e rapido nell'esecuzione. Siamo molto contenti di proseguire con l'ampliamento nel Murat" ha concluso Pate.