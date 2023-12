Stabilizzazioni in Amiu Puglia, contratto a tempo indeterminato per 59 lavoratori a Bari

Amiu Puglia stabilizza a Bari 59 lavoratori. In mattinata, nella Sala Convegni della sede di viale Fuzio, alla zona industriale, 55 operatori J e quattro autisti di III livello - in tutto 13 donne e 46 uomini, con un'età media di 40 anni - hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indetereminato, con part time a 30 ore.

"Il 2023 non è stato un anno facile per Amiu - ha spiegato il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate - ma io credo che le sfide vadano raccolte nei momenti difficili e Amiu è una grande azienda che quest'anno ha festeggiato 60 anni. Guardiamo al futuro e trasformare questi contratti da tempo determinato a tempo indeterminato ci darà la possibilità di continuare nella politica di rafforzamento dei nuovi servizi".

Il dg Antonello Antonicelli ha sottolineato l'impegno di Amiu per stabilizzare "una forza produttiva che ha dimostrato in questi mesi di essere davvero importante per le nostre sfide. Abbiamo avviato le assunzioni nel 2022 e nel 2023, già da marzo, abbiamo iniziato con assunzioni a tempo determinato, con un primo contingente, poi ci sono stati altri due contingenti a giugno. Oggi stabilizziamo complessivamente 59 unità che in queste settimane hanno svolto già per noi un lavoro molto importante. Grazie al loro impegno siamo riusciti a raggiungere performance significative". Alla cerimonia di firma sono intervenuti il sindaco Antonio Decaro, l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli e la consigliera di amministrazione Amiu, Antonella Lomoro.

Stabilizzazioni sono previste anche a Foggia, dove dall’1 gennaio passano da tempo determinato a tempo indeterminato 19 operatori J e 2 autisti di III livello per un totale di 21. Inoltre, sempre a Foggia, entro gennaio 2024 sono previste le assunzioni di 17 operatori livello J e 3 autisti di III livello.