Il top manager barese Pietro Labriola incontra gli studenti in città: "Vi racconto come sono diventato amministratore delegato di Tim"

È tornato nella facoltà di Economia, in cui si laureò anni fa. L'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, ha incontrato questa mattina a Bari gli studenti dell'Università Aldo Moro. Il manager ha sottolineato la sua ricerca costante nell'accrescere il suo bagaglio formativo perché "anche nel mio lavoro continuo a studiare ogni giorno".

Labriola ha raccontato la sua storia professionale e ha risposto alle domande dei giovani durante l'incontro cui ha partecipato anche il rettore Stefano Bronzini. "Dal punto di vista personale è sempre un'emozione tornare a casa - ha dichiarato Labriola nelle parole raccolte dall'Ansa - Questa è la mia città, questa è la mia facoltà. Mi sono laureato qua, ho tanti bellissimi ricordi".

Il manager ha rivelato agli studenti di non essere in possesso di 'formule magiche' per il successo professionale, ma ha voluto condividere le sue esperienze ed il suo percorso con gli studenti, illustrando sia ciò che secondo lui sono stati errori, sia i buoni frutti del suo lavoro.

In merito all'esperienza vissuta all'estero, in Brasile, l'ad di Tim ha specificato che "in alcuni casi andare fuori è un passaggio, non un punto d'arrivo. Attraverso la condivisione delle culture e del know how c'è sempre un momento di crescita".