Il Comune premia l'amministratore delegato di UnipolSai Matteo Laterza: "Cittadino barese di straordinario profilo"

L'occasione offerta dall'Assemblea generale degli agenti UnipolSai Associati, in corso nella Fiera del Levante, è stata propizia per celebrare i suoi successi professionali. Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto a Palazzo di Città Matteo Laterza, nato e cresciuto a Bari, oggi amministratore delegato di UnipolSai. Il primo cittadino ha consegnato a Laterza un riconoscimento per il lustro fornito alla città.

"Questa targa è il simbolo del riconoscimento che attribuiamo a persone, come Matteo Laterza, che sono nate qui e che nella loro vita sono state capaci di tracciare un percorso prestigioso, dando così lustro alla nostra comunità - ha detto Antonio Decaro - Per noi è anche un’occasione per rendere i baresi orgogliosi di una classe dirigente nata e cresciuta a Bari che ha saputo farsi strada nel nostro Paese e all’estero, testimoniando l’idea di un Sud diverso, orgoglioso e capace. Dunque abbiamo colto al volo l’occasione del convegno di Unipol in Fiera per incontrare Matteo Laterza, che ringrazio anche per aver scelto proprio la nostra città per l’assemblea generale degli agenti associati. Convegni come questo di Unipol, che al contempo sancisce un legame e un riconoscimento, a rappresentano un’ottima opportunità di marketing turistico e di promozione di un territorio, il nostro, che negli ultimi anni ha investito energie e risorse per crescere".

"Per me è un onore ricevere questo riconoscimento - ha commentato Matteo Laterza - che sinceramente mi ha colto di sorpresa. Ho lasciato Bari appena maggiorenne e oggi, a distanza di tanti anni, ho trovato una città trasformata che, pur mantenendo un solido legame con il passato, affronta pragmaticamente le sfide dell’oggi, proiettandosi nel futuro con tutte le attività messe in campo e con i suoi centri di eccellenza. Come Unipol cerchiamo di essere presenti sul territorio: abbiamo tante agenzie con cui sviluppiamo il business assicurativo e sono felice che questo convegno si tenga a proprio a Bari perché, come diceva il sindaco, offre l’opportunità a tutti i nostri agenti di conoscere la città. Ieri ero a cena con oltre mille agenti, e soprattutto quelli che arrivano dal nord si sono detti favorevolmente sorpresi di come la città fosse bella e ospitale, cosa che credo si debba anche alla capacità di chi la amministra a e l’ha amministrata in questi anni anche con l’obiettivo di offrire a chi ci arriva tutto ciò di cui ha bisogno".

A margine della cerimonia il sindaco ha consegnato all’amministratore delegato di Unipol una boccetta della manna di San Nicola, protettore delle imprese audaci: "Amministrare il più grande gruppo assicurativo del Paese, il quinto d’Europa, è di fatto un’impresa audace", ha sottolineato Decaro.

La targa consegnata a Matteo Laterza recitava questo testo: "Per i successi conseguiti fin qui, con l'auspicio che possa continuare a portare in alto il nome della nostra città grazie alla competenza e professionalità maturate nel corso della sua brillante carriera. La città di Bari con orgoglio a Matteo Laterza, nostro illustre concittadino, economista e manager di straordinario profilo".