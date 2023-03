Gli abbonamenti del bus a 20 euro, il primo bilancio Muvt a Bari: "Verso i 12mila abbonati. Più di 1500 richieste di assistenza"

Già oltre 11.500 sottoscrizioni, con dati in continuo aggiornamento, ma anche circa 5mila validazioni al giorno, ovvero 2.500 persone che prendono il bus tra andata e ritorno con la card: sono i primi risultati di Muvt in Bus 365, l'abbonamento Amtab a 20 euro annuale che consente di viaggiare sugli autobus cittadini a Bari in maniera illimitata.

Dall'avvio del servizio, attivato lo scorso 13 febbraio, sono sempre di più i baresi che decidono di sottoscrivere l'abbonamento, non senza, però, qualche problema soprattutto nelle fasi iniziali. Amtab è corsa ai ripari potenziando l'assistenza: dall'apertura delle iscrizioni sono state gestite 851 richieste di assistenza attraverso la mail muvt.app@amtab.it, 310 urp@amtab.it, altre 97 richieste di informazioni a muvt.card@amtab.it. e 221 messaggi su whatsapp, che è un canale attivato per questa iniziativa e ancora in fase di rodaggio. Ricevute, inoltre circa 1500 chiamate al numero verde e circa 100 al numero dell'Urp.

Tra le varie richieste dei cittadini, anche quelle di aumentare le rivendite delle card, poche nella fase iniziale: adesso sono 78, consentendo una capillarità maggiore nell'acquisto delle card da 2 euro, indispensabili per attivare il servizio e obliterare quando si prende il bus, anche per rispettare la regola minima di 3 validazioni nel primo trimestre, pena l'annullamento dell'abbonamento. Un altro problema, per la sottoscrizione, riguardava invece il reperimento del modulo stampato da abbinare all'abbonamento, per completare la procedura. In diversi non riuscivano a scaricarlo o a trovarlo online: "Abbiamo consentito - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - che fosse reperibile anche nelle rivendite di via Trevisani e via Moro assieme alla card da due euro. L'azienda sta mettendo in campo un importante sforzo per andare incontro a tutte le esigenze".

Il bilancio, per il Comune, è positivo: "L'obiettivo era quello di far ritornare i baresi all'utilizzo dei bus dopo i mesi post-pandemia. Da parte nostra - rimarca Galasso -, nel prossimo futuro, vi è uno sforzo che porterà a un rinnovamento della flotta bus con una completa elettrificazione dei mezzi. Inoltre, per rendere i tempi di percorrenza più ridotti, ci sarà il progetto delle 4 linee di trasporto rapido, il Brt, finanziate per 159 milioni di euro, in modo da migliorare il servizio attraverso l'utilizzo di corsie preferenziali per l'80% dei percorsi. Utilizziamo quindi una leva economica, con l'abbonamento, ma in futuro ne avremo altre per rendere il servizio efficiente e sostenibile".