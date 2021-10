Si dimette il direttore generale dell'Amtab Lucibello. Il centrodestra attacca: "Serve nuova stagione per l'azienda"

Il direttore generale dell'Amtab, Francesco Lucibello, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, tra gli altri, inviata anche al sindaco Antonio Decaro e al cda della municipalizzata che si occupa di trasporto pubblico a Bari. Lucibello, Dal 2014 era al vertice dell'azienda: il suo mandato era stato prorogato dopo la scadenza avvenuta il 28 novembre del 2019,

Sulla questione passo indietro del dirigente Amtab è intervenuto, con un comunicato, il centrodestra a Palazzo di Città: "Accogliamo con favore le dimissioni di Lucibello - spiegano in una nota il vicepresidente del Consiglio comunale, Fabio Romito (Lega) e i capigruppo di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Filippo Melchiorre e Antonio Ciaula, - e auspichiamo che questo passaggio inauguri una nuova stagione di merito, trasparenza e giustizia sociale all’interno dell’azienda ma al contempo non possiamo far finta di nulla. Cosa c’è dietro queste dimissioni? L’incapacità di dare risposte esaustive e valide alle varie audizioni programmate in commissione Trasparenza? Le reiterate richieste informative proposte in question time. Noi verificheremo tutti i futuri passaggi di questa delicata vicenda a presidio degli esclusivi interessi dei baresi".