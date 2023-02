Domenica si corre la Bari Med Marathon: cambiano i percorsi di alcuni bus Amtab

Per consentire lo svolgimento delle gare della Bari Med Marathon, in programma domenica 26 febbraio a Bari, a seguito dell'ordinanza emanata dala Polizia locale di Bari con i divieti di transito, Amtab ha previsto alcune variazioni di percorso per i bus delle linee 2, 2/, 4, 10, 12, 12/, 22, 27, 42, 50 e 53. Di seguito le limitazioni previste.

- Linea 2 (da inizio servizio alle ore 11:00) in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Aristosseno, via Caldarola, a destra per la complanare ponte Padre Pio, inversione di marcia, via Padre Pio, a sinistra per via Salvo D’Acquisto, proseguiranno per via Maresciallo Maggiore, giunti alla rotatoria a sinistra per via Caldarola, a destra per la complanare di via Magna Grecia, a destra per via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia svolteranno a destra per via Magna Grecia, a sinistra per viale Japigia, via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Carulli con ripresa percorso ordinario;

- linea 2 (dalle ore 11:00 alle ore 13:00) in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia svolteranno a destra per via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Carulli con ripresa percorso ordinario;

- linea 2/ (da inizio servizio alle ore 11:00) in direzione via Conenna - Japigia: i bus in partenza dalle Piscine Comunali, via Di Maratona, via Napoli, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, corso Italia, piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Aristosseno, via Caldarola, a destra per la complanare ponte Padre Pio, inversione di marcia, via Padre Pio, a sinistra per via Salvo D’Acquisto, proseguiranno per via Maresciallo Maggiore, giunti alla rotatoria a sinistra per via Caldarola, a destra per la complanare di via Magna Grecia, a sinistra per immettersi su via Magna Grecia, via Gentile con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in viale Japigia proseguiranno sulla stessa per via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso di Duca degli Abruzzi, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, via Napoli, via Di Maratona;

- linea 2/ (dalle ore 11:00 alle ore 13:00) in direzione via Conenna - Japigia: i bus in partenza dalle Piscine Comunali, via Di Maratona, via Napoli, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, corso Italia, piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in via Peucetia svoteranno per via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso di Duca degli Abruzzi, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, via Napoli, via Di Maratona;

- linea 2/ (dalle ore 13:00 alle ore 15:00) in direzione via Conenna - Japigia: i bus giunti in corso V. Veneto, svolteranno per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia davanti alla Camera di Commercio, lungomare di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Bonazzi, corso V. Veneto con ripresa percorso ordinario;

- linea 4 (da inizio servizio alle ore 11:00) in direzione Ist. Agronomico – Ceglie del Campo: i bus giunti in via Prospero Petroni, proseguiranno per via Carulli, piazza Luigi di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, via G. Capruzzi, corso Benedetto Croce con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus giunti in corso Alcide de Gasperi, svolteranno a destra per viale Einaudi, via Fanelli, viale Di Vittorio, viale della Repubblica con ripresa del percorso ordinario;

- linea 10 (da inizio servizio alle ore 11:00) in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in viale Papa Giovanni XXIII, svolteranno a destra per corso Alcide De Gasperi, viale Einaudi, via Fanelli, via Re David, via Postiglione, via dei Mille, via Capruzzi, sottopasso Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Aristosseno, via Caldarola, a destra per la complanare ponte Padre Pio, inversione di marcia, via Padre Pio, a sinistra per via Salvo D’Acquisto, proseguiranno per via Maresciallo Maggiore, giunti alla rotatoria a sinistra per via Caldarola, a destra per la complanare di via Magna Grecia, a destra per via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione via Camillo Rosalba – Parco Domingo: i bus giunti in via Peucetia svolteranno a destra per viale Magna Grecia, a sinistra per viale Japigia, via Oberdan, via Lattanzio, via Postiglione, via Re David, via Fanelli, viale Einaudi, corso Alcide de Gasperi, viale Papa Giovanni XXIII con ripresa del percorso ordinario;

- linea 10 (dalle ore 11:00 alle ore 13:00) in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus giunti in piazza Luigi di Savoia, proseguiranno per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario; in direzione via Camillo Rosalba – Parco Domingo: i bus giunti in via Peucetia svolteranno a destra per via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, via Lattanzio con ripresa percorso ordinario;

- linea 12 (da inizio servizio alle ore 11:00) in direzione Torre a Mare: i bus in partenza da piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Aristosseno, via Caldarola, a destra per la complanare ponte Padre Pio, inversione di marcia, via Padre Pio, a sinistra per via Salvo D’Acquisto, proseguiranno per via Maresciallo Maggiore, giunti alla rotatoria a sinistra per via Caldarola, a destra per la complanare di via Magna Grecia, a sinistra per immettersi su via Magna Grecia, via Gentile, complanare Ovest, via Abate Eustasio, via Michelangelo Interesse con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus giunti in via Michelangelo Interesse, svolteranno per via Abate Eustasio, complanare Est, via Gentile, proseguiranno per viale Japigia, via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro;

- linea 12 (dalle ore 11:00 alle ore 13:00): in direzione Torre a Mare: i bus in partenza da piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, viale Magna Grecia, via Gentile, Complanare Ovest, via Abate Eustasio, via Michelangelo Interesse con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus giunti in via Michelangelo Interesse, svolteranno per via Abate Eustasio, complanare Est, via Gentile, proseguiranno per viale Japigia, via Peucetia, via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro; linee 12/ (da inizio servizio alle ore 11:00) in direzione Torre a Mare: i bus in via Peucetia, via Aristosseno, via Caldarola, a destra per la complanare ponte Padre Pio, inversione di marcia, via Padre Pio, a sinistra per via Salvo D’Acquisto, proseguiranno per via Maresciallo Maggiore, giunti alla rotatoria a sinistra per via Caldarola, a destra per la complanare di via Magna Grecia, a sinistra per immettersi su via Magna Grecia, via Gentile con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus giunti in via Gentile, proseguiranno per viale Japigia, via Oberdan con ripresa del percorso ordinario;

- linea 22 (da inizio servizio alle ore 11:00) in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Amendola, svolteranno a destra per la complanare ponte Padre Pio, inversione di marcia, a destra per via Amendola, giunti in via Piccinni, i bus proseguiranno per piazza Garibaldi, via Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, via Napoli, via Di Maratona, via Verdi, Piscine Comunali; in direzione Torre di Mizzo: i bus in partenza dalle Piscine Comunali, via Di Maratona, via Napoli, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella con ripresa del percorso ordinario;

- linea 22 (dalle ore 11:00 alle ore 13:00) in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per p.zza Garibaldi, via Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, via Napoli, via Di Maratona, via Verdi, Piscine Comunali; in direzione Torre di Mizzo: i bus in partenza dalle Piscine Comunali, via Di Maratona, via Napoli, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella con ripresa del percorso ordinario;

- linea 22 (dalle ore 13:00 alle ore 15:00) in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Bonazzi, corso V. Veneto con ripresa percorso ordinario; in direzione Torre di Mizzo: i bus giunti in corso V. Veneto, svolteranno per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella con ripresa percorso ordinario;

- linea 27 (da inizio servizio alle ore 13:00) in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per p.zza Garibaldi, via Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, via Napoli, via Di Maratona, via Verdi, Piscine Comunali; in direzione via Camillo Rosalba – Parco Domingo: i bus in partenza dalle Piscine Comunali, via Di Maratona, via Napoli, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella con ripresa del percorso ordinario; linea 27 (dalle ore 13:00 alle ore 15:00) in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Bonazzi, corso V. Veneto con ripresa percorso ordinario; in direzione via Camillo Rosalba – Parco Domingo: i bus giunti in corso V. Veneto, svolteranno per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella con ripresa percorso ordinario;

- linea 42 (da inizio servizio alle ore 13:00) in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus in partenza dalle Piscine Comunali, via Di Maratona, via Napoli, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, corso Italia, piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci (capolinea); in direzione Piscine Comunali: i bus in partenza dal capolinea di piazza Gramsci svolteranno a destra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, via Napoli, via Di Maratona. Piscine Comunali;

- linea 42 (dalle ore 13:00 alle ore 15:00) in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in corso V. Veneto, svolteranno per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia davanti alla Camera di Commercio, lungomare di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, via Bonazzi, corso V. Veneto con ripresa percorso ordinario;

- linea 50 (da inizio servizio alle ore 13:00) soppressa

- linea 50 (dalle ore 13:00 alle ore 15:00) in partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni, proseguiranno per p.zza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, via De Tullio, interno porto, via De Tullio, corso Vittorio Veneto, inversione di marcia all’intersezione con via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella con ripresa percorso ordinario;

- linea 53 (da inizio servizio alle ore 13:00) in direzione via De Blasi (S. Paolo): i bus giunti in via Di Maratona proseguiranno per via Verdi con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro : i bus giunti in via Verdi proseguiranno per via Di Maratona con ripresa percorso ordinario;

In caso di incrocio con i corridori i bus dovranno attenderne il passaggio. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Verranno istituite due fermate provvisorie: via Carulli di fronte al civico 94; via Caldarola di fronte al civico 26/C.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444 o consultate sul sito aziendale www.amtab.it

