Stop anticipato ai bus nei giorni di vigilia e Park&Ride non attivi a Natale e Capodanno: il piano Amtab per le feste

Stop anticipato alle corse nelle sere delle vigilie, navette ferme e Park&Ride chiusi a Natale e Capodanno. Come di consueto, Amtab ha comunicato il programma di servizio per il periodo delle festività natalizie.

Nei giorni del 24 e 31 dicembre, vigilie di Natale e Capodanno, per il servizio ordinario le prime corse coincidono con quelle del servizio feriale già in vigore; le ultime corse saranno attive dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Per la navetta “A”: ultima corsa prevista da corso Vittorio Veneto alle ore 20:30; per la navetta “B”: ultima corsa prevista da piazza Massari alle ore 20:39; per la navetta “C”: ultimo corsa prevista da viale della Resistenza alle ore 20:33. Nelle aree di sosta Vittorio Veneto (lato mare e lato terra), Pane e Pomodoro e Largo 2 Giugno gli addetti svolgeranno il servizio dalle ore 05:15 alle ore 23:30.

Per quanto riguarda i giorni di Natale e Capodanno, in relazione al servizio ordinario le prime corse partiranno dalle ore 07:00 alle ore 08:00; le ultime corse dalle ore 12:40 alle ore 14:00. Le Navette “A”, “B” e “C” non effettuano il servizio, pertanto nelle aree di sosta il servizio di Park & Ride non è attivo. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde al numero 800450444.