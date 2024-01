Ladri nella sede dell'Anagrafe a Carbonara, l'appello dei consiglieri comunali: "Servono telecamere e più sicurezza"

Un laptop e alcuni documenti: è il magro bottino dell'intrusione avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì scorso negli uffici dell'Anagrafe del Municipio 4 di Bari, in via Geremia D'Erasmo a Carbonara. Ignoti, approfittando delle ore serali, hanno fatto irruzione nella sede inaugurata due anni fa e utilizzata da diversi residenti della zona evitando, così, di recarsi in centro per svolgere servizi e commissioni.

L'episodio, al vaglio dei Carabinieri, è stato affrontato in Commissione Qualità dei Servizi a Palazzo di Città. I consiglieri comunali hanno posto l'accento sulla mancanza di videosorveglianza e sulle scarse misure di sicurezza a protezione della sede: "La struttura - spiega a Baritoday il presidente della Commissione, Antonello Delle Fontane (M5S) - permette un fin troppo facile accesso attraverso muretti bassi. Da tempo abbiamo chiesto di adeguarla anche con l'installazione di telecamere. Ci abbiamo messo tanto ad aprire quella delegazione, superando molti problemi burocratici che vi sono quando bisogna attivare nuovi uffici pubblici. E' un peccato che si verifichino questi episodi incresciosi".

Delle Fontane spiega che, già da tempo, erano state attivate interlocuzioni con l'amministrazione comunale: "Mesi fa sia il vicesindaco Di Sciascio - aggiunge - che l'ormai ex assessore Galasso avevano segnalato la situazione agli uffici dell'Ivop (la Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune, ndr), ma la situazione non è stata ancora risolta". La Commissione comunale Qualità dei Servizi, all'unanimità, ha quindi deciso di inviare una nota proprio agli uffici Ivop: "L'obiettivo - conclude Delle Fontane - è quello di dotare la struttura di strumenti adeguati affinché non si ripetano più episodi del genere".