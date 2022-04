25 aprile, cerimonia al Sacrario militare per il 77esimo anniversario della Liberazione. Tutti gli appuntamenti a Bari

Bari celebra il 77esimo anniversario della Liberazione nazionale. Lunedì 25 aprile presso il Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare, si terrà la cerimonia commemorativa promossa da Città di Bari e Associazione Nazionale Partigiani d’Italia alla quale parteciperanno il sindaco Antonio Decaro, la prefetta Antonio Bellomo e il presidente del comitato provinciale dell’Anpi Pasquale Martino. Si comincerà alle ore 9.30 con gli onori ai Caduti e la deposizione di corone, cui seguirà un momento di preghiera, benedizione, interventi autorità e lettura del messaggio del ministro della Difesa.

Alle ore 11.30, invece, sarà deposta una corona d'alloro presso la lapide commemorativa affissa sulla facciata esterna di Palazzo di Città.

L'iniziativa della Cgil in via Calace

Per il 77esimo anniversario della Liberazione alle 12.30 dal tetto della sede regionale della Cgil Puglia in via Calace a Bari saranno srotolati due lunghi striscioni. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Anpi Puglia. "Nell’attuale contesto nazionale e internazionale - commenta il segretario generale Pino Gesmundo - questa festa assume una particolare rilevanza. Diciamo mai più fascismo, chiediamo di farla finita con aggregati che apertamente si richiamano a quelle idee di discriminazione e violenza, responsabili in ogni parte del Paese di un lungo elenco di azioni squadriste, contro singoli militanti della sinistra o sedi di associazioni e movimento, fino al clamoroso assalto alla sede nazionale della Cgil nell’ottobre scorso, a margine di una manifestazione No Vax per la quale ancora oggi vi sono stati arresti. Ma segnali preoccupanti non sono mancati nemmeno nella nostra regione: dall’ormai nota aggressione di Bari che vedrà neofascisti a processo, alle scritte con svastiche e minacce che hanno sfregiato sedi Cgil e anche monumenti da Foggia a Nardò, da Lecce a Barletta".

Dibattiti, arte e musica in piazza Carabellese

Nel pomeriggio dalle ore 17 piazza Carabellese sarà animata da dibattiti, arte e musica, nell'ambito dell'iniziativa "Partigian? della Pace - L'Italia ripudia la guerra". “Dedichiamo questo 25 aprile alla memoria della Liberazione e al valore della Resistenza nella costruzione della cultura della Pace, a partire dal valore che ha per noi l’articolo 11 – “L‘Italia ripudia la guerra”, riprendendo l’impegno dei nostri Padri e Madri costituenti nel costruire la pace e la democrazia, a partire dalla costruzione di una società giusta, basata sul lavoro” dichiara Carolina Velati, presidente di Zona Franka, associazione organizzatrice della giornata. Al dibattito che aprirà il pomeriggio di lunedì nel cuore di Madonnella, oltre le sigle già parte del Coordinamento Antifascista (ANPI, ARCI Bari, CGIL Bari, Libera, Link Bari, Unione degli Studenti - Bari, Zona Franka), interverrà Vito Micunco per il Comitato per la Pace barese.