Trentuno anni fa la strage di via D'Amelio, Michele Emiliano: "La Regione Puglia impegnata per affermare la legalità"

"Nel giorno dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino e dei suoi agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, sentiamo ancor di più il dovere di continuare a praticare la memoria come impegno civico, come forza rigeneratrice, come dovere per costruire nei fatti il cambiamento che desideriamo". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a 31 anni dalla strage di via D'Amelio, a Palermo, in cui fu assassinato il valoroso giudice siciliano e gli uomini che lo proteggevano.

"Abbiamo imparato in questi anni che per la lotta alla mafia non servono proclami o moralismi - sottolinea Emiliano - Bensì ogni giorno, con coraggio, serve condurre la battaglia per affermare i diritti dei più deboli e affermare la legalità con fatti concreti, che anche la politica deve compiere. La Regione Puglia è impegnata ogni giorno con atti concreti nella costruzione di un tessuto civile, sociale ed economico fondato sulla legalità, sulla giustizia, sull’impegno, sulla solidarietà e sulla responsabilità. Lo fa attraverso la Fondazione 'Stefano Fumarulo' e attraverso i tanti progetti di antimafia sociale messi in campo in tutti questi anni".